National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:45 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Den letzten beißen die Hunde USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Die Pol-Klinik platzt aus allen Nähten. Und so sind Dr. Pol und seine Frau Diane zur Expansion gezwungen. Fortan bestimmen Baukräne und Zementmixer das Bild, und die Pols hegen hohe Erwartungen an die bevorstehende Erweiterung. Derweil geht der Arbeitsalltag für das eingeschworene Team dennoch seinen gewohnten Gang. Zu den Patienten von Dr. Pol und Co. gehören u.a. ein lebhaftes Alpaka, zwei verliebte Milchkühe und ein Miniaturesel, der ein hartnäckiges Pilzproblem an den Hufen hat. Originaltitel: The Incredible Dr. Pol