National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:30 Dokumentation Tierische Außenseiter Auf Spurensuche in Afrika USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Big Five stehen bei jeder Safari in Südafrika auf dem Programm. Doch Lucy Cooke hat es nicht auf Löwen, Leoparden, Büffel, Elefanten oder Nashörner abgesehen. Im Gegenteil, sie möchte die Kreaturen der Tierwelt aufspüren, denen die wenigsten Beachtung schenken - die aber nicht weniger faszinierend sind. Zum Beispiel der äußerst stimmfreudige Kapgeier, das nachtaktive Steppenschuppentier, der Bärenpavian mit seinem grimmigen Blick und hochgiftige goldbraune Vogelspinnen. Lucy Cooke hat die schwierige Aufgabe, unter all diesen schrägen tierischen Vertretern die "Freaky Five zu küren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Freaks & Creeps

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 238 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 89 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 58 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 43 Min.