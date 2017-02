National Geographic Wildlife 06:20 bis 07:10 Dokumentation Hilfe, was hat mein Hund gefressen? Batterien, Müsli-Boxen und ein Stein USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Sich auf ein Nadelkissen zu setzen, kann eine schmerzhafte Erfahrung sein, aber die Deutsche Schäferhündin Myla erwischt es sogar noch schlimmer: Sie verleibt sich die stachelige Delikatesse mit einem herzhaften Happs ein! Da kann nur noch der Tierarzt helfen - so wie bei Spornschildkröte Freddie, der ebenfalls zu unverdaulichen Mahlzeiten neigt: Sage und schreibe sieben Schrauben und 42 Kieselsteine müssen aus dem Magen des Reptils entfernt werden! Auch Collie-Lady Ella hat es böse erwischt: Nachdem sie zwei Batterien verspeist hat, beginnt ein Rennen gegen die Zeit: Die Fremdkörper müssen entfernt werden, bevor sie im Verdauungstrakt undicht werden - denn austretende Batteriesäure könnte zu schwersten Verletzungen führen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Dog Ate What?

