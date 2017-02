Disney Channel 00:15 bis 00:40 Comedyserie Roseanne Schlag auf Schlag (2) USA 1993 Stereo HDTV Merken Dan sitzt im Knast, weil er Fisher, der Jackie schlägt, ein paar verpasst hat. Darlene geht mit dem Haushaltsgeld zum Gefängnis, um ihn auszulösen. Jackie macht Dan zunächst Vorwürfe, weil er sich in ihr Leben einmischt, ist dann aber doch dankbar. Unterdessen trifft Roseanne Vorbereitungen für Jackies Auszug aus Fishers Wohnung. Fast sieht es so aus, als ob es sich Jackie noch einmal überlegen wollte, aber dann taucht Fisher auf - und Jackie gibt ihm endgültig den Laufpass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Sara Gilbert (Darlene Conner) Michael Fishman (D.J. Conner) Alicia Goranson (Becky Conner-Healy) Natalie West (Crystal Anderson-Conner) Originaltitel: Roseanne Regie: Andrew D. Weyman Drehbuch: Eileen Heisler, Deann Heline Musik: Howard Pearl, Dan Foliart