Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Kritikerschelte USA 1994 Stereo HDTV Merken Grace und der Sohn des berühmten Theaterkritikers Frank Bradley streiten sich auf dem Weg zum Park. Fran geht dazwischen und haut dem Jungen mit einem Baguette auf den Kopf - was das Ende von Maxwells neuestem Broadway-Stück bedeuten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Butler Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Howard Meyers Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Blakey, Timothy Thompson