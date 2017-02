Disney Channel 16:45 bis 17:10 Trickserie Disneys Kim Possible Ein Date mit Hindernissen USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Drakken konzentriert sich nur noch auf ein einziges Ziel: Kim Possible vom Antlitz der Erde zu löschen. Er bestäubt sie mit den Pollen einer Amazonas-Orchidee, und jedes Mal, wenn Kim in eine peinliche Situation gerät, wird sie Stück für Stück unsichtbar. Ron und Rufus machen sich auf den Weg, das Gegenmittel zu finden. Kim bekommt Hausarrest erteilt, aber wie das Leben so spielt, lädt Josh, Kims größter Schwarm, sie endlich zu einem Date ein. Trotz aller Warnungen nimmt Kim die Einladung an. Ron und Rufus kehren gerade rechtzeitig zurück, um Kim zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: David Block Drehbuch: Laura McCreary Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6