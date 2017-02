Disney Channel 12:20 bis 12:50 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Folge: 17 Das Fußball-Spiel / Flash, der Sturmfriseur F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Walter und zwei Jägerbrüder wollen ihren Streit durch ein großes Kitzelduell beilegen. Erschrocken schreitet Flash ein und schlägt ein faires Fußballspiel vor, bei dem Flash, Walter und Mila gegen die Brüder und Mormagnon antreten sollen. (b) Nach einem tropischen Regen wird Milas Haar extrem kraus. Da Walters Aufmunterungsversuche vergebens sind, erfindet Flash einen meteorologischen Luftreiniger, der den Regen beenden, und Milas Haar wieder in die gewohnte Form bringen soll. Doch stattdessen schlägt das Wetter dramatisch um, und Flash und Walter geben alles, um die Situation zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Sébastien Viaud, Jérôme Erbin