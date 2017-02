Disney Channel 07:50 bis 08:15 Trickserie PJ Masks - Pyjamahelden Folge: 6 Geckos Stimme ist weg / Catboy und das gestohlene Schwert F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Romeo stiehlt Geckos Stimme. Allerdings ist Gecko sich nicht so sicher, ob er sie zurückhaben will, bevor er in der Schule ein Gedicht vortragen muss. (b) Ein Ninja klaut ein edles Schwert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: PJ Masks Regie: Christian De Vita, Merle-Anne Ridley

