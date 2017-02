Syfy 00:15 bis 01:00 SciFi-Serie Killjoys Mission Sugar Point CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Dutch (Hannah John-Kamen), John (Aaron Ashmore) und D'Avin (Luke Macfarlane) verhaften einen Dieb. Die Situation eskaliert, als die Schwester des Diebs die Tochter eines Bürgermeisters als Geisel nimmt. Um die Frau zu befreien, reisen die Kopfgeldjäger nach Sugar Point, einer ausgebombten Stadt, in der gefährliche Gangs das Regiment übernommen haben. Während John an Bord des Raumschiffes bleibt, erkunden D'Avin und Dutch die Stadt. Dabei werden sie von Organhändlern gefangen genommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hannah John-Kamen (Dutch) Aaron Ashmore (John Jaqobis) Luke Macfarlane (D'Avin Jaqobis) Rob Stewart (Khlyen) Thom Allison (Pree) Tamsen McDonough (Lucy) Frank Moore (Hills Oonan) Originaltitel: Killjoys Regie: Chris Grismer Drehbuch: Jeremy Boxen, Michael Foster Musik: Tim Welch Altersempfehlung: ab 16