Syfy 22:40 bis 23:05 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Nachschubwege USA 2010 Stereo 16:9 Die Bevölkerung von Ryloth leidet zunehmend darunter, dass die Separatisten sämtliche Versorgungswege blockiert haben. Senator Organa und Jar Jar Binks bemühen sich deshalb, vom Toydaria-König Katuunko die Erlaubnis zu bekommen, Ryloth von dessen Herrschaftsbereich aus versorgen zu dürfen. Diese Versuche bleiben den Separatisten nicht lange verborgen. Sie versuchen, eine Einigung zwischen Republik und Katuunko zu verhindern. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Steven Melching, Eoghan Mahony Altersempfehlung: ab 12