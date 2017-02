Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars ARC-Soldaten USA 2010 Stereo 16:9 Merken Der hinterhältige General Grievous und Asajj Ventress bündeln ihre Kräfte und greifen Kamino und die sich dort befindlichen Klon-Labore an. Während sich Anakin und Obi-Wan auf den Weg machen, um die Separatisten zu stoppen, kehren auch Fives und Echo nach Kamino zurück, um ihren Heimatplaneten vor den Droidenhorden zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Cameron Litvack Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12