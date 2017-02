Syfy 11:00 bis 12:30 Actionfilm Stormageddon USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die lernfähige Software Echelon wurde programmiert, um menschliches Verhalten vorhersagen zu können. Nun hat sie die digitale Welt der USA vollständig infiltriert und das Land an den Rand eines Kollapses geführt. Nachdem sich das Programm bei der Forschungsabteilung des Verteidigungsministeriums eingehackt und die Kontrolle über alle denkbaren Verteidigungssysteme erlangt hat, kontrolliert Echelon das Wetter, löst Erdbeben aus und hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Echelon scheint nicht aufzuhalten zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Hennigan (Adam / Kelso) Eve Mauro (Molly) Joseph Gatt (Cain / Able) Robert Blanche (Agent Gates) Ricco Ross (Agent Travers) David Shatraw (Charles Weeding) Adrian Paul (Brian McTeague) Originaltitel: Stormageddon Regie: Nick Lyon Drehbuch: Neil Elman