Disney XD 00:20 bis 00:45 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 23 Der Minigolf-Wettbewerb USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf dem Gravity Falls Royal Putt Hutt Minigolfplatz fordert Mabel das reiche Mädchen Pacifia zu einem Wettstreit heraus. Während sie sich darauf vorbereiten, entdecken Mabel und Dipper, dass auf dem Minigolfplatz merkwürdige Dinge vor sich gehen. In den Löchern leben kleine Lilliputtiner, die die Bälle und somit den Ausgang aller Spiele kontrollieren. Das eröffnet Mabel die Möglichkeit, ihre Erzrivalin im Minigolf-Wettstreit zu schlagen. Der Lilliputtiner-Gruppe, die ihr dabei hilft den Sieg zu erringen, bekommt von ihr einen besonderen Aufkleber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Matt Braly