Disney XD 19:55 bis 20:15 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 92 Miep der Sterne USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb müssen ihrem Freund Miep dabei helfen, den bösen Mitch zu bekämpfen, um diesen davon abzuhalten, Mieps Heimatplaneten zu erobern, indem er den seltenen Rohstoff "Süßitonium" findet. Dieser Rohstoff macht denjenigen, der ihn trinkt, so süß, dass er gefährlich wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F. Hughes Drehbuch: Derek Thompson, Jon Colton Barry, Kyle Menke, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire