Disney XD 18:25 bis 18:50 Comedyserie Schreck-Attack Der Riesenhummer USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Ein Hummer ist genau das Richtige für ein tolles Essen mit Freunden oder der Familie. Allerdings ist es nicht so leicht sich seinen Wunschhummer zu greifen, schon gar nicht bei Schreck-Attack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cody Veith (Chance) Jillian Shea Spaeder (Bailey) Brandon Severs (Dusty) Bryce Gheisar (Herman) Tobie Windham (Uncle Will) Originaltitel: Walk the Prank Regie: Tom Gianas Drehbuch: Adam Small, Trevor Moore Altersempfehlung: ab 12