Disney XD 15:10 bis 15:30 Trickserie Voll verrückte Viecher Folge: 1 Das Mörl-Museum / Ei, ei, ei... CDN 2014 Dolby 16:9 HDTV (a) Nachdem Mörl ihm seine Nuss-Sammlung erklärt hat, will Karl auch was sammeln. Was ist ihm das Liebste auf der Welt? Seine Freunde! Also sammelt er auf Billys Rat hin alles, was mit Mörl zu tun hat, ihre Sachen sind zu langweilig... (b) Karl bringt von der Müllkippe ein Ei nach Hause, von dem er glaubt es wäre sein lang vermisster Zwillingsbruder. Mörl, der davon nichts mitbekommt, macht am nächsten Morgen aus dem Hühnerei ein leckeres Omelett für alle... Originaltitel: Endangered Species Altersempfehlung: ab 6