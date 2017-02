Disney XD 09:05 bis 09:25 Jugendserie S3 - Stark, schnell, schlau Folge: 30 Leo in Gefahr USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Donald Davenport sein neues Transportmittel enthüllt hat, befördern Bree, Chase und Adam Tasha versehentlich an einen beliebigen Ort auf der Welt und scheitern mehrmals daran, sie zurückzuholen. Währenddessen folgt Leo Marcus in ein heimliches Versteck. Dort deckt er einen Plan auf, in den seine bionische Familie verwickelt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Unger (Chase Davenport) Spencer Boldman (Adam Davenport) Kelli Berglund (Bree Davenport) Tyrel Jackson Williams (Leo Dooley) Hal Sparks (Donald Davenport) Angel Parker (Tasha Davenport) Mateus Ward (Marcus Davenport) Originaltitel: Lab Rats Regie: Victor Gonzales Drehbuch: Ron Rappaport Musik: Bert Selen

