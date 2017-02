KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Dance Academy - Tanz deinen Traum! Sprung ins kalte Wasser / Endlich Fliegen AUS 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sprung ins kalte Wasser: Tara fühlt sich bei den Proben zu "Der Nussknacker" bald überfordert. Die Kritik des Choreographen macht sie ganz unsicher. Abigail, die zweite Besetzung für Taras Rolle, freut sich natürlich über jeden Fehler, den Tara begeht. Sammy und Kat sprechen über Sammys Zuneigung zu Christian. Sammy ist verwirrt und weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Eigentlich wollten er und Christian die Ferien gemeinsam im Haus seiner Eltern verbringen. Aber Sammy glaubt, dass er Abstand zu Christian gewinnen muss. Derweil unterbreitet der zurückgekehrte Myles Kat einen verrückten Vorschlag? Endlich Fliegen: Das erste Jahr an der Akademie neigt sich dem Ende zu. Sammy kann sich nur sehr kurz über seine Fortschritte beim Tanzen freuen, denn er erfährt von Miss Raine, dass sein Vater die Gebühren für die Akademie im nächsten Jahr nicht mehr zahlen will. Kat denkt nur noch an die große Reise, die sie heimlich mit Myles antreten will. Und Tara quält sich mit ihrer Hauptrolle in "Der Nussknacker". Sollten die Proben weiterhin so schlecht laufen, wird die Zweitbesetzung Abigail die Rolle übernehmen. Aber nachdem Tara ihr Kostüm ausgewählt hat, eines, das schon viele berühmte Tänzerinnen vor ihr getragen haben, scheint ein Zauber zu wirken. Sie tanzt die Rolle auf einmal perfekt. Doch am Abend der Aufführung ist das Kostüm verschwunden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Goodwin (Tara Webster) Alicia Banit (Kat Karamakov) Dena Kaplan (Abigail Armstrong) Jordan Rodrigues (Christian Reed) Tim Pocock (Ethan Karamakov) Tara Morice (Miss Raine) Peter O'Brien (Sebastian Karamakov) Originaltitel: Dance Academy Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: Samantha Strauss, Joanna Werner Musik: Leo Agthe, Sebastian Oswald, Bryony Marks