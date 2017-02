KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Folge: 151 Abgeschoben D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Abgeschoben: Die vierköpfige Familie Kelmendi, seit vielen Jahren als Asylsuchende in Hamburg geduldet, soll abgeschoben werden. Als die Ausländerbehörde die Familie eines Morgens abholen will, flieht Tochter Adea und findet Zuflucht bei den "Pfefferkörnern". Doch die Elfjährige kann sich nicht auf Dauer verstecken, zumal sie zwischen ihren Wünschen, in Deutschland in die Schule zu gehen und bei ihrer Familie zu bleiben, hin- und hergerissen ist. Als die "Pfefferkörner" erfahren, dass Adeas Vater wegen Drogenbesitzes angeklagt ist und deshalb abgeschoben werden sollte, müssen sie eine Entscheidung treffen: Glauben sie dem Mädchen, das ihren Vater für absolut unschuldig hält? Ihre Recherchen führen zu den Nachbarn der Kelmendis, die nicht alle gut auf die Familie aus dem Kosovo zu sprechen sind. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ava Sophie Richter (Jale Dschami) Piet Jann (Ramin Dschami) Sina Michel (Pinja Friese) Zoe Malia Moon (Stella Friese) Otto von Grevenmoor (Till Petersen) Neil Malik Abdullah (Navid Dschami) Neda Rahmanian (Dr. Leyla Dschami) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Andrea Katzenberger Drehbuch: Andrea Katzenberger Kamera: Uwe Neumeister Musik: Mario Schneider