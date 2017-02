KI.KA 12:00 bis 12:25 Trickserie Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen Uppsala D, J 1980 Live TV Merken Uppsala: Akkas Schar landet mit Nils und Krümel am Rande von Uppsala, einer großen Stadt in Schweden. Gemeinsam mit Lasse fliegen die beiden in die Stadt. Der gefräßige Lasse hat gesehen, daß ein Student vor seinem Dachzimmerfenster die Vögel mit Brot und Körnern füttert. Die drei hoffen, dass der junge Mann auch für sie etwas Nahrhaftes vors Fenster legt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nils no Fushigi na Tabi Regie: Hisajuki Toriumi Drehbuch: Selma Lagerlöf , Marty Murphy Musik: Karel Svoboda