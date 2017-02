KI.KA 10:50 bis 11:10 Trickserie Mouk, der Weltreisebär Die Bambusplantage / Hanami F 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Bambusplantage: In Vietnam zeigt Mouks und Chavapas Freundin Linh ihnen die Bambusplantage, in der Linhs Tante Giao arbeitet. Als sie die Tante endlich gefunden haben, wird ihr Hilfsangebot gerne in Anspruch genommen. Mouk und Chavapa sollen Bambusrohre zum Schuppen bringen, verlaufen sich jedoch in der großen Plantage. Wie können sie nur den Weg zurück zu Linh und ihrer Tante finden? Hanami: In Tokio treffen sich Mouk und Chavapa mit ihrer Freundin Miko zum Hanamifest in einem Park. Miko fotografiert einen schönen Kirschbaum in voller Blüte. Mouk und Chavapa machen sich auf, um auch einen schönen Baum zu finden, von dem sie Fotos machen können. Aber sie finden keinen Baum ohne die vielen Menschen, die sich zur Kirschblütenfeier im Park eingefunden haben. Als sie endlich einen Bonsai-Kirschbaum finden und sich gerade für Popo und Mita fotografieren wollen, stiehlt ein frecher Rabe Chavapas Kamera! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mouk Regie: François Narboux Drehbuch: Fred Boisseau, Muriel Achery, Chris Arsonnaud Musik: Mathias Duplessy