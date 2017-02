KI.KA 09:00 bis 09:25 Trickserie Meine Freundin Conni Conni macht das Seepferdchen / Connis erster Flug D 2011-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Conni macht das Seepferdchen: In der Badewanne ist Conni die beste Tiefseetaucherin, aber wie ist es eigentlich in einem großen Schwimmbad? Dazu muss man schwimmen können. Das kann man am besten in einem Schwimmkurs lernen. Zusammen mit ihrem Freund Simon besucht Conni daraufhin einen Schwimmkurs, wo sie außer Schwimmen auch Tauchen lernt. Am Ende schaffen Conni, Simon und alle anderen Kinder das Seepferdchenabzeichen und Papa staunt nicht schlecht, als Conni es ihm stolz auf ihrem Badeanzug präsentiert. Connis erster Flug: Check-In, Sicherheitskontrollen und auch die Koffer werden einfach von einem Band wegtransportiert? Was da alles am Flughafen passiert, bis man endlich im Flugzeug sitzt, ist für Conni schon sehr aufregend, neu und ungewohnt. Dann endlich geht's los - das Flugzeug hebt ab und die Landschaft unter ihnen wird immer kleiner. Fliegen ist einfach super und die Stewardessen sind wirklich sehr freundlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meine Freundin Conni Regie: Henning Windelband Drehbuch: Nana Andrea Meyer

