KI.KA 07:30 bis 07:55 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. Heute zeigen wir eine bunte Mischung an Lach- und Sachgeschichten. André und Wolfram starten mit einem "Guten Morgen"- Lied. Kinder spielen Schubkarren-Rennen im Park. Emily Elefant kommt neu in Peppas Kindergartengruppe und ist bei allen sehr beliebt. Mert zeigt, wie er auf einem Pferd voltigiert. Ein Gullideckel wird bunt angemalt. Und zum Schluss verabschieden sich Tanja und André mit magischen Magnetkräften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 383 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 143 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 143 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 143 Min.