KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Shaun das Schaf Rettet den Baum / Disco in der Scheune GB 2004-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Rettet den Baum: Es ist kalt und der Farmer braucht Brennholz. Im Wald hat er kein Glück und so wird der Lieblingsbaum der Schafe auserkoren. Hier hat die Herde ihren geheimen Spielplatz mit Schaukeln, Hängematten und allem, was das Schafherz begehrt. Dieses Kleinod gilt es mit allen Mitteln zu retten. Doch nichts hilft. Erst als der Farmer die Säge ansetzt, wendet sich das Blatt: Er entdeckt im Baumstamm ein eingraviertes, lächelndes Gesicht und fühlt sich in seine Kindheit versetzt. Er selbst war es, der das Gesicht in den Baum geschnitzt hat, denn auch er hat hier glückliche Momente erlebt. Der Baum ist gerettet. Disco in der Scheune: Während der Farmer versucht seinen neuen CD-Player zum Laufen zu bringen, vergnügen sich die Schafe mit dem weggeworfenen Plattenspieler samt Plattensammlung. Es braucht eine Weile bis sie den wahren Nutzen herausfinden. Der Disco-Abend in der Scheune gerät außer Kontrolle als die ungeladenen Schweine DJ-Pult und Tanzfläche übernehmen: Die Schafe stehen vor einem zertrümmerten Plattenspieler und einem Haufen Vinyl-Scherben. Gut, dass das dicke, fette Schaf zwischenzeitlich des Farmers CD-Player gefressen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Sparkes (Sprecher) Gäste: Gäste: Gesang: Michael Pan Originaltitel: Shaun the Sheep Regie: Richard Goleszowski Drehbuch: Richard Goleszowski, Richard Hansom Musik: Mark Thomas, Vic Reeves, Gesang: Michael Pan

