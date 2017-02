NDR 13:10 bis 14:00 Krimiserie Nordisch herb Der Schimmelreiter D 2011 HDTV Wieder da Live TV Merken Polizeiwache Husum: Kriminalrat Hinrichs stellt den Kollegen den neuen Kriminalhauptkommissar aus Berlin vor: Nora Neubauer. Durch deren Berufung verspricht er sich eine positive PR. Kriminalkommissar und "Platzhirsch" Jon Peterson schwänzt die Veranstaltung, er hat kein Interesse an dem vermeintlichen neuen Kollegen aus Berlin. Umso erstaunter reagiert er, als er feststellt, dass der Neue eine Frau ist, sympathisch und kompetent. Jons Vater Claas, der alleine sein Leichenbestattungsunternehmen am Laufen hält, mag die alleinerziehende Nora und ihre15-jährige Tochter Mimi noch viel mehr. Sie wäre eine so perfekte Enkelin. Während die Großstädter Nora und Mimi unterschiedliche Erfahrungen bei ihrer Eingewöhnung machen, Mimi ist sofort die Beliebteste in ihrer Klasse, Nora muss sich mit Jon arrangieren, steht die erste Ermittlung an: Ein Fischer hat im Hafenbecken einen Toten gefunden. Es handelt sich offensichtlich um den Reiter des herrenlosen, aufgeregten Schimmels, der in Hafennähe eingefangen wurde. Sehr bald ist klar, dass der Mann keines natürlichen Todes starb. Hinrichs will den Fall so schnell wie möglich aufgeklärt sehen, da in Husum gerade ein internationaler Theodor-Storm-Kongress stattfindet, der "G20 Gipfel der Literaturwissenschaft". Ein ermordeter Schimmelreiter könnte nicht nur seinem, sondern auch dem Ansehen der Stadt Schaden zufügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Vockroth (Jon Peterson) Loretta Stern (Nora Neubauer) Thomas Kügel (Kriminalrat Hinrichs) Nora Binder (Wibke Hooge) Martin Wißner (Rayk Kilian) Ulrich Voß (Claas Peterson) Sophie Schirmer (Emilia Neubauer) Originaltitel: Nordisch herb Regie: Holger Haase Drehbuch: Carl-Christian Demke Kamera: Uwe Schäfer Musik: Maurus Ronner