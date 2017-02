NDR 12:00 bis 12:25 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Geschichten aus dem Leipziger Zoo - Fette Beute Fette Beute / Schräger Vogel / Nomen est omen D Stereo Untertitel HDTV Merken Karpfen oder Karausche: Der Wassergraben zur Afrikasavanne soll sauber gemacht werden. Das heißt für die Pfleger: Wathosen anziehen und alles, was Flossen hat, ins Netz, bevor die Absauger kommen. Eine unangenehme Angelegenheit bei der Eiseskälte. Aber für die gute Sache stürzen sich die Pfleger gern in den Graben. Und siehe da, die Ausbeute an Fischen kann sich sehen lassen. Schräger Vogel: Bei den Erdmännchen sorgt ein "komischer Vogel", der von oben kommt, für Unruhe im Königreich. Der Geselle ist anders als die üblichen Verdächtigen. Er riecht stark nach Kürbis. Da hat Jörg Gräser ganze Arbeit geleistet. Aber werden auch seine Erdmännchen den Braten riechen? Nomen est omen: Bisher war Metaxa im Zoo Leipzig der einzige Oktopus und unangefochtener Austernkönig. Nun bekommt er Konkurrenz. Der Neue, noch ein Jüngling, lebt hinter den Kulissen, bis der Senior das Zeitliche segnet. Wann das passiert, weiß niemand. Doch wenn, dann kann die Lücke schnell geschlossen werden. Seine erste Auster bekommt der Nachwuchs trotzdem schon und auch seinen Namen. Diesmal übernimmt Lisa Fischer die Taufe. Die weibliche Handschrift ist unverkennbar. Nach Grappa, Ramazzotti und Metaxa ist nun Schluss mit Männergesöff: Der Neue gehört zur Crème de la Crème. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.