Silverline 14:20 bis 15:40 Horrorfilm Discopath CDN 2013 20 40 60 80 100 Merken Durch ein Erlebnis in der Jugend traumatisiert, schlummert in Duane Lewis ein bestialischer Mörder. Immer, wenn Disco gespielt wird, erwacht in ihm der Drang zu morden. Von New York City bis nach Montreal hinterlässt er eine Spur von grausam verstümmelten Leichen. Und ein Ende der Mordserie ist nicht abzusehen, schließlich befinden wir uns in der Hochphase der Disco-Ära. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Antaki (Caroline Valois) François Aubin (Inspector Sirois) Sandrine Bisson (Mireille Gervais) Nancy Blais (Michelle Prud'homme) Katherine Cleland (Valerie Lombardo) Jérémie Earp-Lavergne (Duane Lewis) Originaltitel: Discopathe Regie: Renaud Gauthier Drehbuch: Renaud Gauthier Musik: Bruce Cameron Altersempfehlung: ab 16