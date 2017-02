Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2015 Stereo 16:9 Merken Wenn die Erde bebt und sich tektonische Spannungen entladen, wird die Stärke der Erschütterungen mit der Richterskala gemessen. Dabei ist wichtig zu wissen: Die Werte steigen exponentiell - pro Punkt um das Zehnfache. Das bedeutet, Stufe drei ist hundertmal so stark wie Stufe eins. Bei Stufe sieben kann man sich kaum noch auf den Beinen halten. Viele Gebäude sind heutzutage so konstruiert, dass sie solchen Naturkatastrophen standhalten. Was das konkret bedeutet, demonstrieren Grant Reynolds und Kevin Moore an einem anschaulichen Beispiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?