Discovery Channel 16:45 bis 17:30 Dokusoap Offroad Survivors Das geheime Tal GB 2013 Stereo 16:9 Merken An Selbstbewusstsein mangelt es Bill nicht. Denn sonst hätte der "Offroad Survivor" auf der Tour durch Mexiko eine andere Streckenführung gewählt. Die Route ist gespickt mit Hindernissen. Zuerst wollen er und sein Partner Gary mit ihrem Geländewagen den Rio Hardy überqueren. Anschließend wird auf einem Salzsee in der Sonora-Wüste die Orientierung zum gravierenden Problem. Und in den Bergen sucht das Duo schließlich auf vier Rädern nach einem Zugang zum sogenannten "Hidden Valley" . In dem verborgenen Tal war noch nie zuvor ein Mensch mit dem Auto unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors