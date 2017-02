Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Der Öko-Test USA 2011 Stereo 16:9 Merken Auto versus Motorrad! Welches Fortbewegungsmittel ist umweltfreundlicher? Weil ihre Lieblinge weniger Sprit verbrauchen, denken eingefleischte Biker für gewöhnlich, sie hätten beim Umwelt-Thema die Nase vorn. Doch stimmt diese These wirklich? Die "Mythbusters" machen in dieser Episode den ultimativen Öko-Test. Von der Stickstoffverbindung bis zum Kohlenmonoxid ermitteln die Forscher schädliche Emissionen der Kontrahenten mit modernen Messgeräten. Und damit ihre Experimente aussagekräftige Ergebnisse liefern, beschränken sie sich dabei natürlich nicht nur auf einen Jahrgang: Die beliebtesten Klassiker und Youngtimer seit den 80er Jahren müssen zur Abgasuntersuchung antre In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Hyneman (Himself - Host) Adam Savage (Himself - Host) Tory Belleci (Himself - Host) Kari Byron (Herself - Host) Grant Imahara (Himself - Host) Robert Lee (Narrator) Jonathan Myrkle (Himself - Ordinance Tech, NMT) Originaltitel: MythBusters Drehbuch: Jessica Mallett Musik: Neil Sutherland