Discovery Channel 08:30 bis 09:25 Dokumentation Dirty Jobs - Arbeit, die keiner machen will Am Hochofen USA 2007 Stereo 16:9 Merken Dampfkessel reinigen, Schlangen bändigen, im Schlamm bohren oder Holzfällen im Akkord - es gibt Jobs, die sind vor allem eines: hart und schmutzig! Schon beim Zuschauen treibt es einem die Schweißperlen auf die Stirn. Doch irgendjemand muss diese Aufgaben übernehmen. Drecksarbeit-Experte Mike Rowe stürzt sich in neuen Folgen der Doku-Serie mitten hinein in die ekligsten und gefährlichsten Beschäftigungen der Welt und schuftet Schulter an Schulter mit den Leuten, die solche Knochenjobs täglich verrichten. Egal ob als Truthahn-Farmer, Kanalreiniger, Fischfabrikarbeiter oder Madenzüchter: Ohne Hemmungen übernimmt der hart gesottene Mann aus Baltimore jeden Job. Übertriebene Berühr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dirty Jobs

