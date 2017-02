Discovery Channel 07:50 bis 08:30 Dokumentation Die Raritäten-Jäger GB 2011 Stereo 16:9 Merken Die Geschäfte laufen ausgezeichnet: Deshalb bricht Profi-Händler Drew Pritchard in dieser Folge Richtung Schottland auf, um sich auf Drumlanrig Castle nach neuer Ware umzusehen. Der Besitzer des riesigen Anwesens verkauft seine Antiquitäten zwar vorwiegend an große Auktionshäuser, doch vielleicht kann Drew trotzdem ein paar Liebhaberstücke im Landhausstil ergattern. Im englischen Morecambe hat es der Schnäppchenjäger zudem auf einen kostbaren Ledersessel abgesehen. Das betagte Möbelstück dürfte mindestens 500 Pfund wert sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Salvage Hunters

