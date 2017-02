Niederlande 2 22:55 bis 00:00 Sonstiges Follow the money DK 2016 HDTV Merken Mads en Alf doen een ontdekking in de fraudezaak. De verdachte blijkt echter ongrijpbaar, en ze moeten op zoek naar een andere ingang. Nicky's privéleven raakt nog verder overhoop wanneer hij Lina bedriegt. Zijn problemen staan bovendien op het punt alleen maar toe te nemen. In de strijd tegen de overname zoeken Claudia en Amanda naar een geschikt alternatief. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bedrag