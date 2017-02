Niederlande 2 20:25 bis 21:00 Sonstiges Leven in de Brouwerij NL 2015 HDTV Merken Kasper en Patrick rijden in hun busje naar een brouwerij op de Amsterdamse Wallen. Hier werken brouwers Fer en Arno met zeer gemotiveerde mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De heren ontmoeten hier Bart, die schizofreen is. De reis vervolgt zich naar een oud klooster in Berkel-Enschot, waar Kasper en Patrick spreken met abt Bernardus. De abt vertelt hen over het originele Trappistenbier dat nog steeds in het klooster gebrouwen wordt. Tot slot gaan de mannen langs bij de Bossche Mary-jane en Janneke. Zij brouwen bier met een wel heel opmerkelijke naam. In Google-Kalender eintragen Moderation: Kasper van Kooten, Patrick Stoof Originaltitel: Leven in de Brouwerij