Niederlande 2 11:25 bis 12:25 Sonstiges De Wereld Draait Door NL 2017 HDTV Merken Minister Lilianne Ploumen kwam onmiddellijk in actie nadat Trump vorige week besloot om de subsidies voor bepaalde hulporganisaties in te trekken. Ze startte het internationale initiatief She Decides. Aan tafel: Lilianne Ploumen. * Ed van der Elsken werd wereldberoemd met zijn straatfotografie in steden als Parijs, Amsterdam en Hong Kong. Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert vandaag een tentoonstelling over zijn werk. Groot fan en bewonderaar Jasper Krabbé zit aan tafel. * In de theatervoorstelling "Moro Lobi" gaat Typhoon terug naar de basis met persoonlijke verhalen en muziek. Meer liefde, dat is de boodschap. Aan tafel: Typhoon. * Muziek is er van Darlyn, tafelheer is Marc-Marie Huijbregts en huiscomedians de Partizanen zijn er met een nieuwe sketch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthijs van Nieuwkerk Originaltitel: De wereld draait door