Niederlande 2 09:15 bis 09:30 Sonstiges Metterdaad Albanië NL 2017 HDTV Merken Een van de kinderen die naar de dagopvang gaat is Kristy, een stoere jongen. Hij wordt behandeld door dokter Bimi en laat ons iets bijzonders zien: voor de eerste keer blijft hij zelfstandig rechtop zitten! Dokter Bimi probeert de kinderen, door middel van therapie, dingen te leren die zij anders nooit zouden kunnen. Zo worden zij zelfstandiger en kunnen ze beter meedoen in de samenleving. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Metterdaad

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 236 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 87 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 56 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 41 Min.