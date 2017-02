RTL Crime 01:25 bis 02:15 Krimiserie Cagney & Lacey Verdacht auf Drogen USA 1988 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 12: Cagney und Lacey werden in eine Computerfabrik eingeschleust, um den Diebstahl von Computerchips aufzuklären. Der Dieb ist schnell gefasst, aber dann sehen sich Mary Beth und Christine mit einem anderen Problem konfrontiert: Bei einem routinemäßigen Drogentest fallen die Tests von beiden positiv aus. Die Proben müssen gefälscht worden sein. Lieutenant Thornton, der penible Vertreter von Chief Samuels, lässt nicht mit sich reden und übergibt den Fall an die Abteilung für innere Angelegenheiten. Dort werden Cagney und Lacey durch die Mangel gedreht und mit intimsten Details aus ihrem Privatleben konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Martin Kove (Det. Isbecki) Al Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Jackie Cooper Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Larry Barber, Paul Barber Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12