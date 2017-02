RTL Crime 20:55 bis 21:40 Krimiserie CSI: NY Die Schlafwandlerin USA, CDN 2004 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Ophelia Dicharia kniet blutüberströmt auf der Leiche ihrer Nachbarin Rachel Camden. An ihrer Hand finden sich Splitter der Holzlatte mit der Rachels Herz durchbohrt wurde. Ophelia ist nicht ansprechbar, wirkt völlig geistesabwesend, und Mac stellt fest, dass sie an einer Schlafstörung leidet, die sie zu nächtlichen Streifzügen veranlasst. Dass sie die Täterin ist, glaubt er trotzdem nicht: Die Splitter in ihrer Hand deuten eher darauf hin, dass sie versucht hat, den Pfahl herauszuziehen. Zudem finden die Ermittler heraus, dass Rachel ein Verhältnis mit dem jungen Basketballspieler Jason Walder hatte, das sie nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann Todd beenden wollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Det. Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Vanessa Ferlito (Detective Aiden Burn) J. Grant Albrecht (Dr. Leonard Giles) Originaltitel: CSI: NY Regie: Deran Sarafian Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Ann Donahue Kamera: Dermott Downs Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12