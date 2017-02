RTL Crime 16:10 bis 17:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Tod eines Reporters D 2003 Stereo Merken 6. Staffel, Folge 11: Zwei Gangster jagen einen Mann durch einen Wald. Er flieht auf einen Autobahnparkplatz und wird dort von der Chefin der Autobahnpolizei, Anna Engelhardt, angefahren. Engelhardt will den Unbekannten sofort ins Krankenhaus bringen. Auf dem Weg dorthin wird der Verletzte plötzlich aus einem anderen Wagen heraus erschossen. Kurz vorher konnte er jedoch - ohne dass Engelhardt es bemerkte - eine kleine "Digi-Cam" in ihrer Handtasche verstecken... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Carina Wiese (Andrea Schäfer) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Hans-Joachim Heist (Bachmann) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Carmen Kurz, Roland Leyer Drehbuch: Stefan Dauck, Christian Heider Musik: Klaus Garternicht Altersempfehlung: ab 12