RTL Crime 05:45 bis 06:35 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Herbert Mullin GB 2012 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 4: Zum Abschluss der vierten Staffel von "Born to Kill - Als Mörder geboren?" rückt der kalifornische Serienkiller Herbert Mullin, Jahrgang 1947, in den Fokus des Interesses. Sein Vater erzog ihn streng und unterwies ihn früh im Umgang mit Schusswaffen. Nichtsdestotrotz verliefen seine Kindheit und Jugend normal. Der Heranwachsende entwickelte sich zu einem guten, beliebten Schüler. Erst kurz vor Ende der High School machten sich bei ihm Anzeichen einer paranoiden Schizophrenie bemerkbar. Endgültig aus der Bahn warf ihn der Unfalltod eines engen Freundes. Anfang der 1970er Jahre verschlimmerte sich sein Zustand dramatisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born to Kill? Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 295 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 55 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 55 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 55 Min.