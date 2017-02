Heimatkanal 23:10 bis 23:55 Familiensaga Forsthaus Falkenau Koi D 2006 Stereo Merken Kreittmayr hat eine neue Geldquelle aufgetan: Er will mit den beiden wertvollen Koikarpfen Ying und Yang eine Zucht starten und damit endlich das große Geld verdienen. Als er eines morgens seine beiden Lieblinge füttern will, ist einer davon verschwunden. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Anja Schüte (Sophie Rombach) Bruni Löbel (Oma Herta) Walter Buschhoff (Vinzenz Bieler) Michael Wolf (Markus) Julia Grimpe (Anna) Nikolai Bury (Peter) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Wolfgang Mayer Musik: Bernhard Zeller, Martin Böttcher