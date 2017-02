Junior 15:25 bis 15:40 Kinderserie Das Haus Anubis Ein paar Gespräche D 2009 Stereo 16:9 Merken Magnus ist Mara dabei behilflich, das Dachzimmer gemütlich einzurichten. Sie finden auf jeden Fall Trost beieinander. Kaya konfrontiert Daniel mit seinen Gefühlen für Nina. Wie lange kann er sich selbst noch etwas vormachen? Victor ruft Zeno an und erzählt ihm alles von dem Medaillon, aber spricht er eigentlich auch mit Zeno? In der Schule hängt eine Anzeige mit einem Stellenangebot für einen neuen Geschichtslehrer. Delia erschrickt sehr darüber. Verlässt Herr Petkovic sie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Franziska Alber (Delia Seefeld) Gerda Böken (Edith Martens) Yve Burbach (Steffie Lehmann) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Tabea Dunn (Rosie) Alicia Endemann (Luzy Rosaline Schoppa) Karim Günes (Kaya Sahin) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Jorkos Damen, Patrick Schlosser Altersempfehlung: ab 6