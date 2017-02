Junior 09:10 bis 09:25 Trickserie Bali Hallo Saba! F, CDN 2006 Stereo Merken In Balis Vorschulklasse kommt ein neues Mädchen: Saba aus Kenia. Bali weiß erst nicht so recht, was er zu ihr sagen soll, aber dann begegnet er in seiner Fantasie einem Marsianer, der ihn ganz ungezwungen anspricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bali Regie: Louis Asselin, Sorya Hocini, Inés Cachwa

