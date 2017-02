Tele 5 20:15 bis 22:20 Actionfilm Bruce Lee - Die Todeskralle schlägt wieder zu HK 1972 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die schöne chinesische Restaurantbesitzerin Chen Ching-Hua führt in Rom ein florierendes Lokal. Als die Mafia Schutzgelder erpresst und das Lokal zum Aufbau der Zentrale eines Rauschgifthändlerrings dienen soll, wendet sich Chen an Tang Lung, Freund der Familie und erfahrener Kung-Fu-Kämpfer. Der fackelt nicht lange und macht mit den Schurken kurzen Prozess. Doch so leicht lassen sich die Kriminellen nicht aus dem Rennen schlagen. Ihr Boss schickt Kung-Fu-Kämpfer Cord ins Rennen, den Tang im Showdown besiegt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Lee (Tang Lung) Chuck Norris (Colt) Nora Miao (Chen Ching-Hua) Paul Wei Ping-Ao (Ho) Huang Chung-Hsin ("Onkel" Wang) Robert Wall (Bob) Whang Ing-sik (Japanischer Kämpfer) Originaltitel: Meng long guo jiang Regie: Bruce Lee Drehbuch: Bruce Lee Kamera: Ho Lang Shang Musik: Joseph Koo Altersempfehlung: ab 18