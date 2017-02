Classica 01:05 bis 02:15 Musik Antonio Gades - Suite flamenca D 2011 Stereo 16:9 Merken Der spanische Tänzer und Choreograph Antonio Gades (1936-2004) führte den Flamenco von der Folklore auf die Theaterbühne und schuf Werke von internationalem Rang, die bis heute zum Repertoire gehören. Als Gades 1983 den Film "Carmen" in die Kinos brachte - Regie in dem preisgekrönten Werk führte Carlos Saura -, erlebte man den Flamenco als dramatischen Tanz und nicht mehr als rüschenbesetzte Touristenattraktion. "Suite flamenca" präsentiert den Flamenco in Gades' einzigartiger Sichtweise. Die Choreographie besteht aus Soli, Duetten sowie Gruppentänzen und zeigt alle Seiten des Flamenco-Tanzes. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Antonio Gades - Suite flamenca