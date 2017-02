Spiegel TV Wissen 13:30 bis 14:25 Dokumentation Ferngesteuert Wie Satelliten unser Leben verändern GB 2012 Merken Satelliten spielen in unserem Leben eine größere Rolle als sich die meisten vorstellen können. Diese technologischen Meisterwerke haben unsere Welt verändert. Dank ihnen haben wir Satellitenfernsehen, GPS und können das Wetter verfolgen. Doch durch sie werden auch versunkene Städte entdeckt, gefährdete Tierarten geschützt, in Kriegen Menschen getötet und bei Naturkatastrophen Leben gerettet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie