Spiegel TV Wissen 07:05 bis 08:00 Dokumentation Der heißeste Ort der Erde Der Lavasee des Erta Ale GB 2009 Merken Das Team besteigt den Vulkan Erta Ale, in dessen Krater sich der älteste bekannte Lavasee der Erde befindet, eine brodelnde Masse geschmolzenen Gesteins. Sowohl der 3D-Scan des Vulkankraters - eine einzigartige Momentaufnahme - als auch die Bodenproben aus der Dabbuha-Erdspalte gewähren dem Team Einblicke in die biologische Vielfalt unserer Erde, die es sich nicht einmal zu träumen gewagt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Hottest Place on Earth Drehbuch: Katie Crawford Musik: Gary Judd

