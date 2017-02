Motorvision.TV 03:30 bis 03:50 Dokumentation Made in.... Porsche Panamera Produktion Werk Leipzig D 2010 Stereo 16:9 Merken 2004 kommt der Ritterschlag für den Leipziger Standort. Man entscheidet, hier den 452 000 Euro teuren Supersportwagen Carrera GT zu bauen. Doch die größte Herausforderung kommt mit der Idee, parallel zum Cayenne eine viertürige Limousine zu fertigen: Den Porsche Panamera. Bis diese Sportlimousine allerdings auf die Straße kommt, sind 71 logistisch perfekt organisierte Stationen zu durchlaufen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Made in Germany

