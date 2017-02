Motorvision.TV 07:45 bis 08:40 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Dover Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken JACOB Companies 200, Dover International Speedway Auf dem Dover International Speedway steht mit dem JACOB Companies 200 das fünfte Saisonrennen der NASCAR Camping World Truck Series 2016 an. Auf dem Einmeilen-Oval müssen die 32 Fahrer 200 Runden in ihren Pickups auf der Monster Mile von Dover drehen, ehe der Sieger des Events feststeht. MOTORVISION TV zeigt die Highlights des Rennens mit Expertennkommentar von Pete Fink. Sendung in 2-Kanalton. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Dover Highlight

