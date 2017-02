Motorvision.TV 06:05 bis 06:55 Reportage Report Mythos Ferrari D 2009 Stereo 16:9 Merken Mythos Ferrari. In keinem anderen Automobilkonzern ist die Nähe zur Rennstrecke so spürbar. Um den Mythos in der Garage zu haben, zahlen Liebhaber jeden Preis. Der Enzo kostet circa 700'000 Euro. Man mag es Sucht nennen, Leidenschaft oder einfach Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Report

